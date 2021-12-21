Через негоду десятки населених пунктів відрізало від світу.

Туреччина потерпає від негоди. Частину країни засипає снігом, а іншу - заливає дощами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, повінь накрила південь країни. Під воду пішло відразу кілька населених пунктів. Дороги перетворилися на рясні річки, що змивають все на своєму шляху. В результаті стихії обвалилися два мости.

Тим часом на сході Туреччини не припиняються потужні снігопади. Найбільше постраждала провінція Муш. Як повідомляється, там понад 60 населених пунктів виявилися відрізаними від світу. На дорогах через хуртовину застрягли десятки машин.

За даними агентства Анадолу, морозна погода призвела до збоїв у роботі громадського транспорту, перебоїв в енергопостачанні населених пунктів. Десятки доріг залишаються закритими, а в навчальних закладах ряду селищ оголошені одноденні канікули.

Синоптики кажуть, що снігопади продовжаться як мінімум до кінця тижня.

Нагадаємо, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" випав рекордний рівень снігу за 20 років – 2,75 метра.

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Автор: Катерина Лиманська