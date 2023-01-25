Підтоплень доріг і домогосподарств взимку місцеві жителі не спостерігали останні десь 50 років.

На Чернігівщині через зимову повінь підтоплено 130 домогосподарств та порушено пряме сполучення із понад 10 селами регіону.

Як УНІАН повідомили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, через підвищення рівня води в річці Дніпро сталося підтоплення 131 дворогосподарства у чотирьох населених пунктах Чернігівського району (с. Мньов, с. Пустинки, смт Радуль та смт Любеч), наразі підтоплень житлових будинків немає. Також підтоплено ділянку місцевої автодороги Пустинки- Рудня, транспортне сполучення здійснюється за допомогою автомобілів підвищеної прохідності.

Крім цього, через зимову повінь на Десні припинено транспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгород-Сіверського району - с. Бирине, с. Підгірне та с. Прокопівка. Транспортне сполучення здійснюється зі сторони Сумської області.

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Через збільшення рівня води у Сейму тимчасово припинено рух транспортних засобів тимчасовою переправою на автодорозі М 02 Кіпті-Глухів-Бачівськ біля м. Батурин Ніжинського району. Рух транспорту до восьми населених пунктів Ніжинського району здійснюється зі сторони Сумської області.

Ситуація на дорогах в Чернігівській області через повінь

За оцінками фахівців обласного центру з гідрометеорології, цього року спостерігається найбільший зимовий повінь на Десні за майже 130 років спостережень. Підтоплень доріг і домогосподарств взимку місцеві жителі не спостерігали останні десь 50 років.

За даними Чернігівського центру з гідрометеорології, до 26 січня на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине (на території Новгород-Сіверського і Корюківського районів) триватиме поступове підвищення рівнів води на 2-8 см за добу, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни, річці Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

Водночас на ділянці Дніпра в межах Чернігівського району утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівського району. Оголошено ІІІ рівень небезпеки - червоний.

Оскільки на річках області спостерігається анальмано високий рівень води, ускладнений доступ до понтонних мостів. Як зазначив в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" начальник ОВА В'ячеслав Чаус, понтонні переправи на Десні і річці Віть не працюють, водії користуються альтернативними шляхами об'їзду.

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