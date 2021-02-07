Засипле снігом і замете хуртовинами: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у понеділок

Ситуація також ускладниться ожеледицею на дорогах.

В більшості областей України очікується сніг та заметіль / фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 8 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики, зокрема, прогнозують значні опади та ожеледь.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Читайте також Штормовий вітер, сніг, ожеледиця: на Україну насувається негодаТак, у більшості областей йтиме сніг, будуть хуртовини, а в західних, північних та центральних областях - значний сніг. На півдні та в Карпатському регіоні прогнозується сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ.

Водночас на дорогах буде ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -10С°... -15С°, на Чернігівщині та Сумщині -17С°... -22С°, вдень -2С°... -7С°, у північній частині до -10С°; у південних областях та на Прикарпатті вночі -5С°...-10С°, удень +1С°...+6С°; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0С°...+5С°, вдень +7С°...+12С°.

У зв’язку з ускладненням погодних умов синоптики закликають водіїв та пішоходів бути дуже уважними та обережними, а також не залишати своїх домівок без нагальної потреби.

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