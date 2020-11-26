В Україні несподівано потеплішає до +13°: прогноз погоди на завтра (карта)
У п'яти областях очікуються дощі.
У п'ятницю, 27 листопада, повітря на півдні України прогріється до +13°. На всій решті території очікується + 3°...+8°. Дощі пройдуть в Івано-Франківській, Чернігівській, Сумській та Луцькій областях. У Хмельницькому - злива. На українців завтра чекає хмарна погода з проясненнями, сонце порадує тільки жителів Одеси.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Рекордна помітка накрила Канаду: в країні випало понад 70 сантиметрів снігу (відео)
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Чернігові мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря вночі вночі +1°, вдень +5°.
- У Львові в п'ятницю хмарно, вночі -1°, вдень +3°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +5°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень + 4°, дрібний дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +4°, злива.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Чернівцях у п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра хмарно, 0°...+5°.
- У Житомирі в п'ятницю хмарно, температура вночі +2°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.
- В Одесі 27 листопада сонячно, температура вночі -1°, вдень +10°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +11°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +8°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря +2°...+4°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +6°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +8°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно, злива, +4°...+12°.
- У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +7°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +5°.
27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — зародить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Вороння чорне каркає на Пилипа — до відлиги.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- На Ізраїль обрушилися повені після одного з найбільш дощових днів в історії країни (відео)
- Половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі (відео)
- Над Техасом промчав ураган: швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину (фото, відео)
- На Індію налетів циклон "Нівар": є жертви (фоторепортаж)
- The Independent: температура в Арктиці зростає, теплове поле майже вдвічі перевищило розмір США (карта)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... -3°
- Дніпро+5°... +2°
- Донецьк+4°... -3°
- Житомир+6°... -2°
- Запоріжжя+6°... +2°
- Івано-Франківськ+6°... -5°
- Київ+8°... -1°
- Кропивницький+8°... +2°
- Луганськ+3°... -4°
- Луцьк+4°... -2°
- Львів+4°... -3°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+9°... +1°
- Полтава+6°... +2°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+8°... +1°
- Суми+5°... +2°
- Тернопіль+5°... -3°
- Харків+4°... +2°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+7°... -2°
- Чернівці+5°... -4°
+12°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+12 °
Мін./mакс. температура:+7° / +21°
Вологість:78 %
Тиск:756 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів:33 %
Схід:07:05
Захід16:49
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин