В Україні несподівано потеплішає до +13°: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 26 листопада 2020
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У п'яти областях очікуються дощі.

Завтра в Україні потеплішає / Фото REUTERS
Завтра в Україні потеплішає / Фото REUTERS

У п'ятницю, 27 листопада, повітря на півдні України прогріється до +13°. На всій решті території очікується + 3°...+8°. Дощі пройдуть в Івано-Франківській, Чернігівській, Сумській та Луцькій областях. У Хмельницькому - злива. На українців завтра чекає хмарна погода з проясненнями, сонце порадує тільки жителів Одеси. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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  • У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
  • У Чернігові мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря вночі вночі +1°, вдень +5°.
  • У Львові в п'ятницю хмарно, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +5°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень + 4°, дрібний дощ.
  • У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +4°, злива.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
  • У Чернівцях у п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра хмарно, 0°...+5°.
  • У Житомирі в п'ятницю хмарно, температура вночі +2°, вдень +6°.
  • У Черкасах вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.
  • В Одесі 27 листопада сонячно, температура вночі -1°, вдень +10°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі +5°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +11°.
  • У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +8°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря +2°...+4°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +6°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +8°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде малохмарно, злива, +4°...+12°.
  • У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +7°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +5°.
Погода в Україні 27 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні 27 листопада / фото УНІАН

27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — зародить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.  Вороння чорне каркає на Пилипа — до відлиги.

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Автор: Олена Пилипчак

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