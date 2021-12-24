Хлопчика він кинув на вулиці.

Жителя Чернігівської області засудили до довічного позбавлення волі за вбивство доньки та замах на сина.

Про це повідомляють у Чернігівській обласній прокуратурі.

Злочин стався у жовтні 2015 року. У суді доведено, що п'яний чоловік з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку, а потім намагався вбити 2-річного сина.

Ювенальні прокурори у судах різних інстанцій доводили його вину протягом 6 років.

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Апеляційний суд Чернігівської області призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

У суді стало відомо, що чоловік ударив доньку головою об ґанок будинку, а сина бив руками та ногами. Він кинув хлопчика з переламаними кінцівками замерзати на вулиці, пише Високий вал.

Раніше повідомлялося, що у Львові наркоман ледь не вбив жінку. Він кидався на неї з ножем та покусав їй руки.

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