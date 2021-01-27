На Київ насувається снігопад: комунальники розпочали обробку доріг

13:30, 27 січня 2021
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Можливий дощ із переходом у мокрий сніг за температури від +1° до -2°.

Надвечір у Києві очікують снігопад / фото УНІАН / Денис Прядко
Надвечір у Києві очікують снігопад / фото УНІАН / Денис Прядко

За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір.

Про це повідомляє "Київавтодор".

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Можливий дощ із переходом у мокрий сніг за температури від +1° до -2°. А з 28 січня - прогнозують сніг за температури від 0° до -6°.

Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: має 544 одиниці спеціальної техніки, працює у цілодобовому режимі.

Комунальники закликають водіїв бути обачними на дорогах. І не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.

Сильний снігопад в Одесі

Сильний снігопад, що почався вночі в Одесі, триває. Станом на 8 ранку висота снігового покриву досягла 5-6 см. 

Рух транспорту вулицями міста ускладнено, утворилися затори. 

У мерії повідомляють, що спецтехніка комунальних підприємств почала працювати о 4:00. Всього задіяно 90 машин.

Співробітники житлокомунсервісів проводять розчищення тротуарів і посипання піщано-соляною сумішшю.

Згідно з даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сніг йтиме в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.

У зв'язку з цим муніципалітет переконливо просить не залишати без зайвої потреби свої будинки, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто вздовж доріг, так як це може перешкодити роботі спецтехніки.

Мерія ввела тимчасову заборону на в'їзд до Одеси вантажного транспорту. Патрульні поліцейські контролюють рух фур з боку автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган. Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на АЗС.

За прогнозами синоптиків, в Одесі може випасти до 40 см снігу. 

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Автор: Олена Пилипчак

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