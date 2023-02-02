Великий льодовик недалеко від Сіетла, що існував тисячі років, повністю зник. Про це повідомляє CNN.
За словами вчених, кліматична криза завдала останнього удару по найбільшому в регіоні льодовику Хінман.
Гляціолог Маурі Пелто розповів виданню, що відвідував і спостерігав за горою Хінман протягом 40 років. А влітку 2022 року, коли температура різко зросла, а північний захід охопила безжальна посуха, Пелто повів команду на гору лише для того, щоб побачити загибель льодовика.
"Він повністю зник. Це був найбільший льодовик в цій частині гірського хребта - він був винятковим", - поскаржився вчений.
Також дослідники нещодавно виявили, що до половини льодовиків планети можуть бути втрачені до кінця століття, навіть якщо амбітні глобальні цілі в області клімату, включаючи відмову від викопного палива, будуть досягнуті.
Танення льоду в Гренландії
За словами вчених, за останні роки танення льодовиків в Гренландії значно прискорилося і поширилося вглиб острова.
За даними вчених, основним фактором майбутньої втрати льоду є Північно-Східний Гренландський Льодовиковий потік. Тільки цей сектор довжиною близько 600 км і шириною 30-50 км підвищить рівень моря на 13,5-15,5 мм до 2100 року. Це викличе стрімкі зміни в наступному столітті.