Вчені кажуть, що до половини льодовиків планети можуть бути втрачені вже до кінця століття.

Великий льодовик недалеко від Сіетла, що існував тисячі років, повністю зник. Про це повідомляє CNN.

За словами вчених, кліматична криза завдала останнього удару по найбільшому в регіоні льодовику Хінман.

Гляціолог Маурі Пелто розповів виданню, що відвідував і спостерігав за горою Хінман протягом 40 років. А влітку 2022 року, коли температура різко зросла, а північний захід охопила безжальна посуха, Пелто повів команду на гору лише для того, щоб побачити загибель льодовика.

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"Він повністю зник. Це був найбільший льодовик в цій частині гірського хребта - він був винятковим", - поскаржився вчений.

Також дослідники нещодавно виявили, що до половини льодовиків планети можуть бути втрачені до кінця століття, навіть якщо амбітні глобальні цілі в області клімату, включаючи відмову від викопного палива, будуть досягнуті.

За словами вчених, за останні роки танення льодовиків в Гренландії значно прискорилося і поширилося вглиб острова.

За даними вчених, основним фактором майбутньої втрати льоду є Північно-Східний Гренландський Льодовиковий потік. Тільки цей сектор довжиною близько 600 км і шириною 30-50 км підвищить рівень моря на 13,5-15,5 мм до 2100 року. Це викличе стрімкі зміни в наступному столітті.

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