Розкішні хризантеми розквітли у київському ботанічному саду ім. Гришка.

У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли розкішні хризантеми.

Про це у Facebook повідомила прес-служба ботсаду.

"Квітування хризантем на ділянці Пори року. Кольори, форми, аромат, який неможливо з чимось порівняти", - йдеться у дописі до яскравих фото.

У мережі оцінили таку осінню красу: "Отримала масу задоволення споглядаючи цю квіткову красу на вихідних. Кольори, краса, аромат - все прекрасне", - розказала одна з користувачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві у ботанічному саду ім. Гришка розцвіли пухнасті айстри.

А в місті Перечин Закарпатської області на площі у вісім гектарів розцвіло лавандове поле. Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними видами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, і пряним ароматом квітів. Крім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

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Автор: Катерина Лиманська