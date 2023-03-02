Цей експерт раніше передбачив руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії.

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс, який передбачив руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії, спрогнозував "мегаземлетрус" вже найближчими днями.

Новим прогнозом вчений поділився на YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS). "Мегаземлетрус" може статися упродовж першого тижня березня. Його магнітуда може скласти 8,5 і вище.

"Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне", — сказав Хугербітс.

За його прогнозами, у перший тиждень березня може спостерігатися сильна або дуже сильна сейсмічна подія. Вчений додав, що "це має насторожити всіх". Жителям сейсмонебезпечних зон варто обміркувати, що робити у випадку надзвичайних ситуацій.

Передбачення Хугербітса щодо Туреччини

На початку лютого два дуже сильних землетруси сталися на південному сході Туреччини. Після них в тому районі були зафіксовані понад 11 400 афтершоків. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 45 тис. осіб. В цілому лихо завдало прямого впливу на 14 млн громадян Туреччини, була зруйнована 31 тис. житлових будинків.

Сейсмолог Хугербітс ще 3 лютого передбачив ці землетруси. "Рано чи пізно в цьому регіоні (південно-центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван) відбудеться землетрус приблизно магнітудою 7,5", — написав він у своєму Twitter напередодні трагедії.

У понеділок, 6 лютого, після землетрусу він написав новий пост, в якому висловив співчуття всім постраждалим та нагадав про своє передбачення.

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