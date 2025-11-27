Існує ризик вторинних небезпечних явищ, зокрема зсувів.

Поблизу узбережжя індонезійського острова Суматра стався сильний землетрус магнітудою 6,6 балів. Як пише Newsweek, система раннього попередження про цунамі в Індонезії заявила, що загрози хвилі цунамі немає.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу залягав на глибині 16 км, за 45 км на північний захід від міста Сінабанг на острові Сімелуе біля західного узбережжя Суматри. Невдовзі після основного поштовху стався афтершок магнітудою 4,8 на південь від першого епіцентру.

Повідомлень про загиблих чи руйнування наразі немає. USGS видала "зелений" рівень небезпеки щодо можливих жертв та економічних збитків. "Ймовірність загибелі людей чи значних пошкоджень низька", — заявили в агентстві, зазначивши, що існує ризик вторинних небезпечних явищ, зокрема зсувів.

Індонезія розташована на Тихоокеанському вогняному поясі — зоні, де відбуваються часті й руйнівні землетруси та виверження вулканів. Країна особливо вразлива через те, що в цьому регіоні сходяться кілька тектонічних плит: Індо-Австралійська, Тихоокеанська та Євразійська.

Регіон Суматри вже пережив один із найпотужніших землетрусів у сучасній історії: 26 грудня 2004 року біля її узбережжя стався мегатрастовий землетрус магнітудою 9,5, який спричинив руйнівне цунамі. Тоді загинули близько 226 тисяч людей у країнах Індійського океану, з них понад 126 тисяч — в Індонезії.

Тектонічна будова Індонезії обумовлена взаємодією кількох плит. Найпотужніші землетруси виникають у зонах субдукції - тобто там, де Індо-Австралійська плита занурюється під Євразійську. У регіоні також поширені зсувні та трансформні розломи, що додатково підвищує сейсмічні ризики.

Подвійне лихо

Індонезія, зазначається у статті, одночасно бореться з наслідками інтенсивних сезонних дощів, які тривають із жовтня до березня. Останніми днями Суматру охопили руйнівні паводки та зсуви.

У північній провінції Ачех влада оголосила надзвичайний стан у 10 з 23 районів: підвищення рівня води змусило понад 1,400 людей залишити домівки. Інформаційне агентство Antara повідомило про щонайменше двох загиблих.

"Загалом постраждали 14 235 домогосподарств — це 46 893 людини. 1 497 мешканців змушені евакуюватися", — повідомили в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій.

За даними влади, до масштабних руйнувань призвели безперервні дощі, сильні вітри та нестійкі геологічні умови, які спричинили повторні підтоплення, зсуви й ґрунтові обвали в гірських і прибережних районах.

Повені на Суматрі

Нагадаємо, в Індонезії на острові Суматра щонайменше 17 людей загинули внаслідок потужних зсувів та раптових повеней. Ще шестеро місцевих жителів вважаються зниклими безвісти.

За даними поліції, зливи, що тривали кілька днів, спричинили вихід річок з берегів. Вода разом із камінням, ґрунтом і деревами ринула вниз по схилах та знищила все на своєму шляху. У місті Сіболга рятувальники виявили тіла п’ятьох загиблих та трьох поранених, у сусідньому окрузі Центральний Тапанулі загинула родина, затоплено майже 2 000 будівель.

