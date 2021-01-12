В ОАЕ цю зиму називають найхолоднішою в історії

Синоптики зазначили, що в ОАЕ заморозки спостерігаються не вперше. У попередні роки також фіксувалися Мінусові температури, і пустеля навіть покривалася інієм.

Нинішня зима в ОАЕ може стати найхолоднішою \ фото REUTERS

Нинішню зиму на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) місцеві називають найхолоднішою в історії.

Читайте також Блискавка вдарила в найвищий хмарочос у Дубаї (фото, відео)У деяких регіонах, наприклад, в передмісті Аль-Айна, дерева вкрилися бурульками, а водойми – кригою.

У населеному пункті Ракна поблизу Аль-Айна протягом трьох ночей синоптики фіксували иінусові температури повітря - стовпчик термометра опускався до -5°C.

У минулі суботу та неділю група Storm Center поширила відеоролики, на яких видно бурульки і автомобілі, покриті інієм і льодом, передає russianemirates.com.

Експерт з погоди з Національного центру метеорології ОАЕ зазначив, що причиною зниження температури стала холодна повітряна маса, що рухається над пустелею зі сходу і північного сходу. Оскільки Ракна знаходиться в долині, на її території температура нижча, ніж в інших місцях.

Синоптики зазначили, що в ОАЕ заморозки спостерігаються не вперше. У попередні роки також фіксувалися мінусові температури, і пустеля навіть покривалася інієм. У 2019 році сенсацією в соцмережах став зліплений в ОАЕ сніговик з граду.

Зима в ОАЕ

В ОАЕ зима зазвичай м'яка, температура повітря в денний час доби коливається в районі 25°C, Вночі в прибережних районах – від 12°C до 15°C, а на внутрішніх територіях температура може впасти до 5°C. У горах, наприклад, на найвищій точці ОАЕ – вершині Джебель Джайс – в зимову пору року іноді випадає сніг.

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