Внаслідок опадів можливе підвищення рівня води у місцевих річках.

Поки деякі області України потерпають від спеки, на Закарпатті прогнозують зливи й паводки.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники попереджують мешканців регіону про рясні опади протягом середи, 23 червня. Вони можуть спричинити підвищення рівня води у місцевих річках до 0,5-1 метра.

«У другiй половинi доби 23 червня, в мiсцях проходження сильних злив на малих річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над поточними рівнями, формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожПо всій країні вище +30°: завтра Україну накриє потужна спека (карта)За прогнозом українських синоптиків, завтра, 24 червня, західний регіон накриють опади – у Львівській, Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозують дощ з громовицями. При цьому спека не покидає – на термометрах переважно +32-+33.

На Закарпатті, згідно з даними Укргідрометцентру, у четвер без істотних опадів. Вдень - +33, +35, вночі – +17,+19.

Наразі від паводків потерпають південні регіони України, зокрема Кримський півострів. Тоді як Київ днями через суху погоду з поривами вітру накрила пилова буря.

Спека протримається недовго. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчими вихідними до України наблизиться атмосферний фронт, який трохи зменшить спеку та принесе дощі.

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Автор: Яна Ставська