"Будуть і зливи, і похолодання, але загального тренду це не змінить": еколог попередив про зміну клімату в Україні
Експерт впевнений, що нинішні температурні показники є у певному сенсі аномальними.
Якщо проаналізувати ситуацію кількадесят років, можна легко зробити висновок, що на всій території України зростає середньорічна температура і зменшується кількість опадів.
Про це заявив співробітник Національного природного парку "Голосіївський" Олександр Соколенко, передає Радіо Свобода.
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З огляду на статистику, в середині лютого середньодобова температура мала би бути близькою до 3 градусів морозу, тому нинішні температурні показники є у певному сенсі аномальними. Також вже зараз зрозуміло, що і лютий загалом виявиться холоднішим від норми, але це, скоріше, збій у загальній тенденції, який пояснюється збігом низки факторів, зазначає Соколенко.
Експерт впевнений, що на тлі того, що в усі місяці ми спостерігаємо температури вищі за норму, спостерігаємо зменшення кількості опадів, є і винятки. Лютий став винятком, коли циклони південні і південно-західні, які пересуваються один за одним, принесли на початку місця багато опадів, і ще принесуть у найближчі дні. Вже після останнього циклону, в його тиловій частині почнеться полярне вторгнення яке принесе дуже сильні морози. Спеціаліст вважає, що відбувся збіг обставин, які призвели до нестандартної картини у лютому.
"Глобальні зміни клімату виявляються у зростанні середньорічної температури, але і розбалансуванням, тобто ми спостерігатимемо надалі все більше аномальних явищ та різких змін погоди. Прийдуть березень, квітень і ми знову будемо фіксувати вищі від норми температури і менше опадів, ніж необхідно. Будуть і зливи, і похолодання, але загального тренду це не змінить", - наголошує еколог.
Екстремальна весна в Україні: прогноз кліматолога
В Україну перше серйозне потепління прийде наприкінці лютого, але воно буде недовгим - березень здивує морозами і снігом.
За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, "екстремальними" будуть квітень і травень - очікуються величезна кількість опадів у вигляді дощів.
"Це все нестійке - це в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з'явиться теплі повітряні маси, але короткочасні. Але вже таких похолодань не буде, як зараз. Лютий дуже різний: перша половина дуже холодна і сніжна, а в другій половині з'явиться короткочасна "весна". Екстремальні опади у квітні-травні треба чекати", - зазначила вона.
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