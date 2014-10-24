Новий парламент з новим урядом і президентом вестимуть єдину проукраїнську політику - прем`єр

23:29, 24 жовтня 2014
Політика
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 Новий парламент спільно з новим урядом і інститутом президента повинні будуть вести єдину проукраїнську політику, незважаючи на всі дискусії, які можуть виникати

Арсений Яценюк

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Протягом останнього півріччя уряд і президент вели єдину проукраїнську і проєвропейську політику. Новий уряд і новий парламент разом з інститутом президента повинні будуть вести єдину проукраїнську, проєвропейську політику», - сказав Яценюк.

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При цьому він зазначив, що єдину політику президент і уряд вже ведуть, незважаючи на те, що представляють різні політичні сили. «Ми з президентом з різних політичних сил, але вже майже півроку ми разом. Це природно і нормально, коли між президентом і прем`єром є дискусія. Тільки дискусія не повинна переростати в сварки, тим більше публічні», - зауважив глава уряду.

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