Тимошенко думає, що Конституційна рада Ющенка дійде до маразму?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею проведення референдуму для прийняття нової Конституції, але вважає це завчасним для України та не виключає, що політики при прийнятті Конституції через референдум можуть “використати” народ у своїх інтересах.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у інтерв’ю щотижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“Правильно і чесно було б приймати Конституцію на референдумі. Чесно щодо країни, народу, справжньої інтелектуальної еліти, інститутів громадянського суспільства. Та тут є невеличка заковика з якістю українських політиків. Вони ще надто не дозріли до чесності у стосунках із народом. Їхній моральний рівень настільки низький і мізерний, що всенародний референдум щодо Конституції вони розцінюють не як вищий акт справедливості й порозумінням між державними діячами і народом, а як, у прямому сенсі, акт використання народу для нав’язування країні ще одних узурпаторських фантазій ще однієї випадково створеної малоосвіченої політичної тусовки. Ми це вже проходили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у сьогоднішніх умовах можна спробувати знайти компроміс у парламенті щодо тексту нової Конституції. “Склад парламенту сьогодні багато в чому трагічний, але спробувати знайти в ньому компроміс щодо нової Конституції - не цілком безнадійно”, - додала вона.

“Навіщо ж мучити народ і фальсифікувати «листи трудящих» на підтримку тієї чи іншої конституційної норми - «Працівники трамвайного депо №34 щиро підтримують пункт 7 статті 92-ї, яка дає право парламенту встановлювати і скасовувати державні свята» чи якийсь аналогічний організований маразм”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ переконана, що остаточне затвердження тексту Конституції “в ці непевні часи політичного шулерства” повинно проходити в парламенті. “Сьогоднішні панічні заяви деяких депутатів про те, що Верховну Раду хочуть позбавити її одвічних прав формувати Основний Закон, дуже перебільшені. Якщо парламент захоче, він цього не допустить. Парламент - необхідний учасник конституційного процесу. Конституційний суд, на жаль, теж. Я сьогодні, попри всю мою повагу до Конституційного суду, не перебільшувала б його роль у прийнятті нової Конституції. На жаль, цей орган надміру політизований, і його рішення часто суб’єктивні”, - пояснила прем’єр-міністр.