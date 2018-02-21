Суд допитує Порошенка у справі Януковича (онлайн-трансляція)

Порошенко свідчить не в залі суду, а з Адміністрації президента, організовано відеозв'язок.

В Оболонському райсуді допитують президента України Петра Порошенка в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через систему відеоконференцзв'язку.

Як повідомлялося, колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про допит президента України Петра Порошенка через систему відеоконференцзв'язку.

Сьогодні колегія суддів завершить допит свідків сторони обвинувачення у справі про держзраду Януковича.

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Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією веденні агресивної війни, тобто злочини, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.