З-під Ради прибрали частину наметів: нардеп назвав причину

Вулицю Грушевського планується розблокувати після ухвалення в цілому закону про Вищий антикорупційний суд з низкою умов.

Мітингувальники, які з жовтня минулого року пікетують Верховну Раду, вирішили згорнути кілька наметів у Маріїнському парку.

Про це народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч» Єгор Соболєв повідомив у коментарі УНІАН.

“Ми хочемо максимально забрати намети з Маріїнського парку. Проблема в тому, що зараз сильні морози, і ми не можемо людей залишити без даху і без тепла”, - сказав Соболєв.

Соболєв зауважив, що планується демонтувати 10 наметів, встановлених у Маріїнському парку. Водночас він не уточнив, скільки наметів уже прибрали.

“Це рішення прийняте хлопцями, як заохочення народним депутатам: ви голосуєте за ті рішення, заради яких ми вийшли, навіть у першому читанні — вчора закон про Антикорупційний суд був ухвалений лише за основу, але хлопці в такий спосіб показують парламенту, що ухвалюйте правильне рішення, й акція тиску буде зменшуватися”, - сказав депутат.

Він також зауважив, що після ухвалення в цілому закону про Вищий антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії мітингувальники розблокують вулицю Грушевського.

Читайте такожСаакашвілі про наметове містечко під Радою: мені не підпорядковуєтьсяРазом з тим під час виступу у сесійній залі парламенту Соболєв наголосив, що закон про Антикорупційний суд має бути ухвалено з нормою про право вето міжнародних партнерів України на призначення суддів-корупціонерів, які “спокійно пролазять через українську Вищу раду правосуддя в начебто нові суди”.

Крім того, в цьому законі, як наголосив Соболєв, необхідно визначити, що Антикорупційний суд розглядає тільки справи про топ-корупцію.

“Ніякі справи про наркотики, як пропонує президент, ніякі інші справи, окрім справ, що розслідуються антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою”, - додав він.

“Після цього, і ми вже про це говорили з хлопцями, буде розблокований рух по вулиці Грушевського”, - сказав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440), внесений президентом.

Законопроектом Вищий антикорупційний суд визначається як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

У законопроекті пропонується покласти на Вищий антикорупційний суд розгляд кримінальних проваджень як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними Кримінальним кодексом України (а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 КК України), так і стосовно інших, пов'язаних та об'єднаних із ними в одне кримінальне провадження.

Законопроектом пропонується встановити, що Вищому антикорупційному суду будуть підсудні корупційні та пов’язані із корупцією злочини, якщо розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення злочину (злочинів). При цьому також передбачається встановити, що інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду. Винятки становитимуть провадження щодо корупційних злочинів, вчинених суддями або працівниками Вищого антикорупційного суду.

Довідка УНІАН. З 17 жовтня 2017 року біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського.