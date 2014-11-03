Бойовики сформували чотири ударні угруповання, куди увійшли 15 тисяч найманців з РФ

Такі дані групи "Інформаційний спротив" повідомляє Дмитро Тимчук у Facebook.

"На даний момент російсько-терористичні війська завершили формування 4-х ударних угруповань: Луганське (район Первомайськ-Луганськ-Станиця Луганська); Горлівсько-Донецьке; Волновасько-Тельманівське; Новоазовське", - пише він.

У складі даних угруповань, за оцінками групи "ІС", "близько 14-15 тисяч російських найманців і військовослужбовців РФ, а також 10-12 тисяч бойовиків із місцевих бандформувань".

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Також у складі даних угруповань:

- 110-115 танків;

- 250-280 ББМ (бойових броньованих машин) типу БМП, БТР, МТ-ЛБ;

- 80-100 гармат ствольної артилерії та установок РСЗО;

- близько 500 одиниць автотранспорту (від російських армійських броньованих КаМАЗів і паливозаправників до саморобних ган-траків).

Крім того, активно триває "переформування ополчення".

"За активного сприяння російських фахівців керівництво "ДНР" і "ЛНР" проводить процес "об'єднання" бандформувань для створення "лінійних частин і підрозділів", - пише Тимчук.

"На даний момент цей процес не вирізняється успішністю через украй низький рівень дисципліни в лавах терористів і їхнє небажання підпорядковуватися єдиному командуванню", - зазначає він.