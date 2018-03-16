Савченко назвала номер свого телефону

Нардеп запропонувала українцям звертатися до неї за допомогою.

Депутат Верховної Ради Надія Савченко дала номер свого мобільного телефону.

Про це Савченко повідомила журналістам у кулуарах ВР, передає "112 Україна". «Мій телефон +38 066-421-92-41. Кожен українець може подзвонити на нього зі своїм проханням... Мені дзвонять навіть в 2, і в 3 години ночі», - сказала Савченко.

Раніше повідомлялося, що Народного депутата України Надію Савченко внесли в базу сайту "Миротворець".

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15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.