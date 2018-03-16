Україна просить ЄС визнати РФ країною-агресором та посилити санкції

Київ підготував ряд пропозицій для Європейського Союзу в разі, якщо Брюссель прихильний до позиції посилення підтримки, що надається Україні для протидії російській агресії.

Україна просить ЄС визнати РФ країною-агресором, посилити санкції, взяти провідну роль у сприянні розгортанню миротворчій місії ООН на Донбасі та інше.

Про це йдеться в підготовлених українською стороною неофіційних паперах, які має в своєму розпорядженні УНІАН, Київ пропонує визнати Росію країною агресором, посилити санкції, взяти провідну роль у сприянні розгортанню миротворчої місії ООН на Донбасі та інше.

Київ підготував ряд пропозицій для Європейського Союзу в разі, якщо Брюссель прихильний до позиції посилення підтримки, що надається Україні для протидії російській агресії.

Позиційний документ має назву «Зміцнення підтримки ЄС Україні в імплементації реформ та протидії російській агресії», і циркулюється в ЄС перед засіданням Ради з питань закордонних справ. Як відомо, на засіданні Ради ЄС, яке пройде 19 березня, міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають намір обговорити українське питання у двох аспектах – виконання реформ та Мінських домовленостей. Також перед засіданням спільний документ циркулюють 13 країн-членів ЄС, в якому йдеться про процес реформ в Україні.

«Ми вважаємо, що після чотирьох років російської агресії проти України ЄС визнає Росію країною агресором та окупаційною державою. ЄС значно посилить обмежувальні заходи індивідуального та економічного характеру проти Росії, у тому числі буде запобігати співпраці компаній ЄС з Росією у військовій сфері. Санкції ЄС повинні бути вирівняні до рівня санкцій США з метою формування цілісного режиму трансатлантичних санкцій. Вони повинні зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим», - йдеться в документі.

Українська сторона також вважає, що ЄС візьме на себе провідну роль у сприянні розгортанню на сході країни миротворчої місії ООН, яка охопить всю територію окупованого Донбасу та заблокує неконтрольовану частину українсько-російського кордону. В Києві також вважають за необхідне, щоби місія Комітету з питань політики та безпеки ЄС найближчими місяцями здійснила другий візит на Донбас, а ЄС розблокував можливість для своєї Консультативної місії працювати в контрольованих урядом частинах Донецької та Луганської областей.

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«ЄС має прийняти політичне рішення, яке дозволить країнам-членам ЄС надати Україні летальне оборонне озброєння та посилити допомогу у навчанні – як стримуючий фактор у протистоянні російській агресії з метою допомогти Україні забезпечити своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН», - зазначається в документі.

В Києві також думають, що ЄС розгляне участь України в Постійному структурному діалозі з питань безпеки та оборони (PESCO).

Крім того, на переконання української сторони, ЄС має відігравати більш помітну роль у гуманітарних аспектах мирного врегулювання на Донбасі. «Очікуємо, що ЄС здійснить тиск на Росію з метою негайного звільнення всіх українських заручників та політичних в'язнів», - підкреслюється в документі.

Також у Києві очікують, що ЄС зробить «тверду публічну заяву про засудження та невизнання російських президентських виборів у Криму до та після голосування 18 березня, та застосує санкції до тих, хто організовував і був залучений до «виборчого процесу» в Криму».

Крім того, українська сторона вважає, що ЄС візьме на себе «ініціативу в міжнародному механізмі деокупації Криму шляхом застосування політики невизнання та закриття лазівок, які дозволяють Росії та окремим європейським компаніям уникати чинних санкцій, а також буде запобігати участі представників бізнесу ЄС в Ялтинському економічному форумі, який пройде 19-21 квітня, та в будь-яких майбутніх подіях в Криму».