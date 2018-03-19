ВР у четвер розгляне подання на Савченко: у Порошенка анонсували відео, яке "шокує все суспільство"

ВР у четвер розгляне подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко у четвер, 22 березня.

Про це заявила представник президента у ВР, народний депутат України із фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, повідомили у прес-службі «БПП».

«В середу буде розглядатися питання на комітеті. Генпрокурор буде в четвер. Фракція «БПП» буде голосувати за всі три позиції – зняття недоторканності, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують все суспільство», – зауважила Луценко.

Читайте такожСавченко назвала номер свого телефону

Також вона повідомила, що фракція «БПП» підтримає законопроект, яким передбачається надання дозволу на огляд речей народних депутатів України при вході до парламенту.

«Ми не знаємо сірих коней, які є в парламенті. Тому наша фракція буде підтримувати законопроект про дозвіл на огляд речей депутатів при вході в парламент. Ми його вже зареєстрували і будемо підтримувати», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.