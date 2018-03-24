"Нацкорпус" судитиметься через обшуки на заводі "Атек"

У будівлі центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" на території заводу "Атек" поліція проводила слідчі дії.

"Національний корпус" має намір подати в суд через слідчих дій на заводі "АТЕК" в п'ятницю.

Про це повідомив лідер партії Андрій Білецький в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Так, ми будемо доводити цю справу до суду. Тому що дозволяти монтувати нову диктатуру в країні – це занадто дорого для всієї нашої нації", - зазначив Білецький.

Як повідомляв УНІАН, у приміщенні центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" на території заводу "Атек" (Київ. пр. Перемоги, 83) поліція проводила слідчі дії.

23 березня представники Національного корпусу "Азов" заблокували на території заводу "Атек" в Києві правоохоронців, які раніше прибули туди для проведення слідчих дій.