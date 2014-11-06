Держкомтелерадіо вніс в Кабмін законопроект про реформування друкованих ЗМІ

Про це повідомили в прес-службі Держкомтелерадіо. Як наголошується в повідомленні, "проект закону розроблений за участю Національної спілки журналістів України. Його метою є обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на діяльність друкованих засобів масової інформації".

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Законопроектом передбачається, що джерелом фінансової підтримки реформованих друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження будуть видатки місцевих бюджетів, які не будуть враховуватися при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Рішення про надання фінансової підтримки реформованим друкованим ЗМІ місцевої сфери розповсюдження будуть прийматись відповідними місцевими радами.

За орієнтовними розрахунками, на реформування комунальних друкованих ЗМІ необхідні кошти в сумі 120,71 млн грн.