Антикорупційний комітет ВР знову не зміг зібратися для розгляду е-декларування громадських активістів

Сьогодні ВР планує включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо скасування електронного декларування для антикорупціонерів.

Сьогодні вранці Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції знову не зміг зібратися для розгляду питань щодо е-декларування для громадських активістів.

Про це у коментарі УНІАН повідомив член комітету, позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко.

“Сьогодні другий раз мав засідати комітет. Другий раз «героїчно» був зірваний. Сьогодні для кворуму не вистачало однієї людини, щоб відбулося засідання. Ім’я цієї людини, якої не вистачало, - виконуючий обов’язки голови комітету, який вдруге не прийшов (мається на увазі депутат від “Народного фронту” Юрій Савчук — УНІАН)”, - сказав парламентарій.

Дерев’янко нагадав, що, незважаючи на те, що напередодні голова ВР Андрій Парубій дав доручення зібратися комітету сьогодні о 09.00, від фракції “Народний фронт” «жодної людини на комітеті не було».

Водночас депутат нагадав, що законопроекти, які стосуються питання е-декларування для громадських активістів, можуть бути включені до порядку денного сесії, але без рішення профільного комітету розглядатися не можуть.

На запитання, чи може ще відбутися сьогодні засідання комітету, Дерев’янко сказав: “Ми готові робити спробу №3, спробу №4 і спробу №5. Але в житті, в реалії — малоймовірно”.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Сьогодні ВР планує включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо скасування електронного декларування для антикорупціонерів.