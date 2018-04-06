"Опоблоківець" не полишає спроб повернути через суд гроші, вирахувані з його зарплати на допомогу армії у 2014 - депутат (відео)

На останньому засіданні вже ліквідованого ВАС колегія винесла рішення підтримати Німченка й повернути справу на повторний розгляд.

Депутат від "Опозиційного блоку" Василь Німченко (колишній заступник голови Конституційного суду України - Ред.), який за сумісництвом є заступником Медведчука у Всеукраїнському громадському русі "Український вибір - право народу", подав позов до суду з вимогою доплатити йому "несправедливо недоплачену зарплату", яка була спрямована в умовах російської агресії на потреби армії.

Про це заявила депут від "Народного фронту" Тетяна Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.

Німченко, наполягаючи, що народних депутатів незаконно позбавили надбавок, доплат і премій, програв справу в судах двох інстанцій. І тільки у Вищому адміністративному суді знайшов підтримку.

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На останньому засіданні вже ліквідованого Вищого адміністративного суду колегія у складі суддів Швець В.В., Загородній А.Ф. і Заїка М.М. винесла рішення підтримати свого колишнього колегу Німченка й повернути справу на повторний розгляд, погодившись, що зарплата народного депутата важливіша, ніж зарплата солдатів і офіцерів, які ціною своїх життів захищали Україну.

Нагадаємо, в умовах початку російської агресії, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов ініціював перерозподіл бюджетних витрат з метою значно збільшити фінансування потреб оборони країни.

Так, з метою економії і перерозподілу бюджетних коштів, своїм розпорядженням голова Верховної Ради Турчинов обмежив розмір заробітної плати народних депутатів, позбавивши їх усіх надбавок, доплат і премій у 2014 році. Тоді зарплата нардепа становила трохи більше 6 тисяч гривень на місяць.

Рішення Турчинова про обмеження розміру зарплат народних депутатів України було скасовано наступним керівництвом ВРУ. Зараз дохід народного обранця разом з компенсацією депутатських витрат становить у середньому близько 60 тисяч гривень.