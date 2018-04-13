Порошенко і Мей скоординували дії щодо співпраці в обміні розвідданими

Про це, за словами українського президента, йшлося під час їхньої телефонної розмови.

Президент України Петро Порошенко з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей скоординували дії щодо співпраці в обміні розвідданими під час їх телефонної розмови.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це український президент заявив під час інтерв’ю телеканалам.

«Перш за все я висловив підтримку щодо дій Великої Британії у зв’язку з хімічною атакою проти Британії і громадян Британії з боку РФ, скоординували наші дії щодо співпраці в обміні розвідданими в військовій, військово-технічній співпраці, підтримці Великою Британією питань санкцій проти РФ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня під час телефонної розмови з Мей Порошенко висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері.

Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.

Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ.

Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони.

Президент Порошенко подякував за підтримку українських реформ. У цьому контексті також йшлося про підготовку другої Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у Копенгагені, що відбудеться у червні.

Президент запросив прем’єр-міністра Мей відвідати Україну з офіційним візитом.