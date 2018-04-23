НАБУ розслідує факти можливого незаконного збагачення екс-голови ДПСУ

За інформацією Бюро, перебуваючи на посаді голови Держприкордонслужби, Віктор Назаренко та його родина в період 2015-2016 років оформили низку нерухомості загальною вартістю 17,5 мільйона гривень.

Детективи НАБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, порушенему за фактами можливого незаконного збагачення колишнього голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».

За інформацією Бюро, перебуваючи на посаді голови Держприкордонслужби, Назаренко та його родина в період 2015-2016 років оформили низку нерухомості загальною вартістю 17,5 мільйона гривень. Зазначається, що за 2015 рік загальний дохід сім'ї Назаренка склав майже півмільйона гривень, а їх заощадження становили 107 тисяч доларів і 940 тисяч гривень. У 2016 році сума доларових заощаджень зросла до 209,5 тис., а гривневих знизилася до 190 тис. грн. Того ж року сім'я екс-глави ДПСУ отримала дохід на загальну суму 845 тис. грн.

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Також Назаренко задекларував 2,05 млн грн доходу від продажу квартири в Києві площею 69 кв. м. і 390 тис. грн від продажу машиномісця на паркінгу. Детективи виявили, що дружина Назаренка не вказала в декларації земельну ділянку в Бориспільському районі Київської області площею 0,1 га.

Бюро теж встановило, що в період 2015-2017 років Назаренко та його сім'я оформили на себе 9 об'єктів нерухомості. Крім того, в ході досудового розслідування детективи провели допит свідка, за показаннями якого колишній глава ДПСУ зберігає свої кошти на банківських рахунках, відкритих на підставних осіб. Один із таких рахунків відкритий у банку Львів на невідому особу, доступ до інформації по якому просили в Бюро, а саме: до відомостей про рух коштів; юридичної справи клієнта, в тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито і обслуговувався вказаний рахунок; документів, що містять дані про комп'ютер клієнта і контрагентів, з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень тощо.

Суд задовольнив клопотання.