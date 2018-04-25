Суд відмовив Розенблату у задоволенні позову до голови НАБУ

Відповідне рішення суд ухвалив зважаючи на те, що позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог.

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення відмовити народному депутату Бориславу Розенблату у задоволенні позовних вимог щодо визнання протиправними дій директора НАБУ Артема Ситника про залучення до оперативно-розшукової діяльності працівників Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляється на порталі Судова влада України.

«Відбулося судове засідання у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника, Служби безпеки України, третя особа – Національне антикорупційне бюро України. Після виходу з нарадчої кімнати Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення – відмовити Розенблату у задоволенні позовних вимог. Відповідне рішення суд ухвалив зважаючи на те, що позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог», - йдеться в повідомленні.

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У суді нагадали, що позивач просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, як це передбачено законом України «Про міжнародні договори».

Також Розенблат просив суд визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо непроведення належного та повного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці НАБУ, а саме розголошення інформації з грифом «державна таємниця» працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.

Довідка УНІАН. 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова ("Народний фронт"). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир, а також встановив ряд інших процесуальних зобов'язань; пізніше термін дії запобіжного заходу було продовжено до 18 грудня, а потім – до 11 лютого 2018 року.

19 жовтня під час обшуку в літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельна (Німеччина), було вилучено вироби, схожі на ювелірні, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. Тоді у НАБУ стверджували, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

20 жовтня детективи НАБУ відкрили провадження за фактом ймовірного підроблення документів для видачі дипломатичного паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

8 грудня в Окружному адмінсуді Києва повідомили про відкриття провадження за позовом Розенблата до НАБУ та САП. Зокрема, Розенблат просив суд визнати протиправними дії НАБУ, які були погоджені із прокурорами САП, щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій.