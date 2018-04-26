Фріз запропонувала спосіб моніторингу незаконних заходів суден до окупованого Криму

Фріз підтримала ініціативу Міністерства інфраструктури щодо заборони входу російських суден у внутрішні водні шляхи України.

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз запропонувала створити спільну державно-приватну групу, що займеться моніторингом незаконних суднозаходів до окупованого Криму. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Повністю підтримую ініціативу Міністерства інфраструктури щодо заборони входу російських суден у внутрішні водні шляхи України. Втім, переконана, що підставою такої заборони має бути не лише терористична загроза, але й відповідь на активність російських комерційних суден в окупованому Криму”, – відзначила Фріз.

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При цьому депутат зауважила, що перетворення регіону на “сіру зону”, в якій РФ здійснює перевезення товарів з використанням ресурсів окупованого Криму та закритих Україною в порядку міжнародного права портів півострову, “вимагає від нас поступового посилення обмежень для комерційного сектору країни-агресора”.

“Заборона на захід у внутрішні води – абсолютно адекватна реакція. Також хочу підтримати ініціативу міністерства та запропонувати створення спільної державно-приватної групи, що займеться обміном інформації та координацією роботи з моніторингу та документацією незаконних суднозаходів до окупованого Криму. Ця група має поєднувати не тільки державні органи, але й волонтерів, що здійснюють роботу з відстеження та документації такої діяльності окупаційної влади в Криму. Після зустрічей з нашими грузинськими колегами хочу запропонувати поширити такий моніторинг на порти окупованої Грузії з налагодженням обміну інформацією в рамках країн-членів НАТО, що мають вихід до Чорного моря. Такі заходи мають підвищити контроль за переміщенням товарів та вантажів в регіоні і сприяти безпеці”,- наголосила Фріз.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює звернення до Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони входу російських суден у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк під час наради 23 квітня представників Міністерства інфраструктури, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, представництва президента в АР Крим, щодо судозаходів до закритих морських портів АР Крим та м. Севастополь, а також санкційних заходів, пов’язаних із будівництвом мосту через Керченську протоку.