Порошенка і Путіна запросили до Праги на річницю визволення Освенціма

Про це повідомив прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек, передає радіо "Свобода".

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У повідомленні наголошується, що на захід, який відбудеться 26 січня 2015 року в Празі, повинні прибути лідери США, Великобританії і Франції.

У чеських політичних колах новину про можливий приїзд в Прагу президента Росії викликала суперечливу реакцію. Підтримав запрошення Путіна прем'єр Богуслав Соботка. "Червона армія звільнила Східну Європу, включаючи Освенцим. Це не можна заперечувати тільки тому, що російський режим порушує міжнародне право по Україні",- зазначив прем'єр-міністр.

У той же час заступник голови правоцентристської партії ТОР 09 Олена Лангшадлова ледве уявляє візит Путіна в Чехію, коли "йде окупація Криму і конфлікт в Україні". Такої ж думки дотримується депутат парламенту від опозиційної Цивільно-демократичної партії Марек Бенду. "Запрошувати Володимира Путіна в ситуації, коли з ним навіть на засіданні G20 ніхто, по суті, не розмовляв - безглуздо", - заявив він.

Поки ніхто із запрошених державних лідерів не підтвердив участь у форумі в Чехії.