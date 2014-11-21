СБУ запропонує Раді встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору
На переконання голови відомства, сьогодні потрібно встановити відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 р.р. як геноциду, як, наприклад, в Ізраїлі існує відповідальність за заперечення Голокосту.
СБУ пропонуватиме новому парламенту встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору та заборонити комуністичну партію, яка його організувала.
Про це голова СБУ Валентин Наливайченко сказав, виступаючи з лекцією перед курсантами Національної академії СБУ, інформує прес-служба відомства.
"Ми будемо це пропонувати, я переконаний, що кримінальна відповідальність необхідна", - підкреслив голова СБУ.
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На переконання Наливайченка, сьогодні потрібно встановити відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 р.р. як геноциду, як, наприклад, в Ізраїлі існує відповідальність за заперечення Голокосту.
За його словами, не менш важливим є питання заборони на законодавчому рівні політичної сили, яка організовувала злочини проти українців, в тому числі й Голодомор 1932-1933 років.
"В парламент прийшли молоді люди, впевнений, що вони будуть більш згуртовані та здатні внести потрібні країні зміни", - наголосив Наливайченко.
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На його переконання, це важливо для запобігання скоєння таких злочинів у майбутньому. Голова СБУ зауважив, що безкарність організаторів злочинів проти українців призвела до того, що сьогодні ці злочини повторюються, - на Донбасі з'являються нові концтабори, люди в цьому регіоні, як й у тридцятих роках, потерпають від голоду.
"Відповідь на питання, хто нас знищував, важлива сьогодні для всієї України та світового співтовариства. Це питання національної безпеки країни", - наголосив Наливайченко.