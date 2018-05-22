У Раді відкрили виставку про боротьбу з курінням

У парламенті відкрили виставку "Боротьба з тютюнопалінням: професійні рішення без хайпів і флешмобів".

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням у кулуарах третього поверху Верховної Ради України відкрито експозицію "Боротьба з тютюнопалінням: професійні рішення без хайпів і флешмобів".

Ініціатором експозиції став народний депутат Геннадій Кривошея - співавтор законопроекту №2430-д – про внесення змін до деяких законів про удосконалення регулювання в сфері виробництва, обігу, заборони реклами і спонсорства тютюнових виробів, електронних сигарет і трав'яних виробів для паління.

"Вже кілька років у професійних колах і серед громадських активістів триває дискусія про регулювання ринку тютюну і електронних сигарет, про запровадження нових, ефективніших заходів по боротьбі із палінням. Але за це скликання парламент так і не зміг розглянути жоден законопроект на цю тему - їх вже більше десятка", – розповідає Геннадій Кривошея.

На його думку, навколо цієї теми протягом останніх років багато галасу, але мало результатів.

"Усе що ми бачимо - це хайпи і флешмоби, які проводять деякі активісти. Але результату немає. Мені здається, українці вже втомилися від флешмобів і протестів. Вже час пропонувати якісні професійні рішення і впроваджувати їх в життя", - впевнений Геннадій Кривошея.

Як нагадав народний депутат, ще рік тому робоча група на базі Комітету Верховної Ради з податкової політики напрацювала єдиний комплексний законопроект по боротьбі з палінням – №2430-д – який зміг об'єднати найкращі пропозиції з усіх розроблених законопроектів на цю тему.

Мета експозиції, яку відкрито в кулуарах парламенту – звернути увагу народних депутатів, журналістів і гостей Верховной Ради на проблеми, пов'язані із палінням, і нагадати про необхідність впровадження передового європейського досвіду боротьби з тютюном.

У виставці приділено особливу увагу електронним сигаретам, які протягом останніх років стають все більш популярними в Україні, але їхній обіг досі законодавчо не врегульований. Також організатори експозиції звернули увагу на питання заборони сигарет з характерними смаковими добавками - фруктів, ментолу, ванілі, тощо - які можуть приваблювати дітей.

Значну частину експозиції присвячено боротьбі з контрабандою тютюнових виробів. Як зазначають організатори виставки, в Україні, на відміну від багатьох країн Євросоюзу, досі не передбачено кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет.

У той же час, контрабанда тютюнових виробів в Україні минулого року зросла вдвічі. Це не тільки веде до втрат державного бюджету (більше 1,2 млрд. грн. на рік), але й погіршує відносини України з Євросоюзом, пожвавлює організовану злочинність, розширює можливості для корупції та тіньової екноміки.

Допомогти вирішити згадані в експозиції проблеми і покликаний законопроект №2430-д.