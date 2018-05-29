«Якщо захотів - вийди»: Лавров про вихід України з СНД

Міністр закордонних справ Росії вважає, що рішення про вихід України зі статутних органів Співдружності Незалежних Держав прийнято без урахування інтересу українців.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що рішення про вихід України зі статутних органів Співдружності Незалежних Держав прийнято без урахування інтересу українців.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм.

«Якщо захотів - вийди. Якщо все, що відбувається щодо тієї чи іншої ситуації, в якій задіяна Росія, робиться через антиросійську, русофобську призму, ми тут теж нічого вдіяти не може. Ми будемо зацікавлені в тому, щоб взаємодіяти з усіма країнами, які створювали СНД, тому що від конструктивної взаємодії безпосередньо залежить вирішення численних проблем і питань, що стосуються життя і діяльності наших громадян», - сказав Лавров.

Він зазначив, що Україна має право вирішувати, в діяльності яких організацій брати участь.

При цьому Лавров вважає, що рішення про вихід із статутних органів СНД прийнято без урахування інтересу громадян України.

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«Іноді в діях наших українських сусідів здоровий глузд і турбота про своїх власних громадян стає заручником русофобської лінії. Робляться заяви про те, що необхідно розірвати дипломатичні відносини. Без будь-якої турботи про ті мільйони українців, які працюють на території Росії, робляться заяви про вихід з СНД», - сказав Лавров.

Своєю чергою Макей зазначив, що Мінськ шкодує, що Україна останнім часом не брала участі в засіданнях СНД на високому, вищому рівнях.

«Що стосується того, буде краще чи гірше, - подивимося. Ми не можемо змусити і не збираємося змушувати Україну як суверенну державу діяти в тому чи іншому напрямку», - сказав він.

Водночас Макей зазначив, Україна є учасником низки важливих домовленостей, угод, які були укладені в рамках СНД.

«З нашої точки зору, це важливі і чутливі угоди, пов'язані з питаннями міграції, безвізового режиму, освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, а також торгово-економічної діяльності. Тому українські партнери повинні зважити всі «за» і «проти» і визначитися, що їм буде вигідніше в перспективі - залишатися учасником цих угод чи ні», - додав він.

«У будь-якому разі нам дуже прикро щодо цього рішення. З нашої точки зору, СНД була, є і залишається гарним майданчиком для проведення дискусій з усього спектру питань нашого співробітництва - в політичній, торговельно-економічній сфері, щодо теми безпеки та в інших сферах», - додав Макей.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь у координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції про відкликання українських представників.

Того ж дня РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

19 травня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

Верховна Рада після внесення Кабміном повинна розглянути документи, що стосуються виходу України зі складу органів СНД.