Дипломат про "вбивство" Бабченка: МЗС Росії задоволене? Швидко розслідували?
18:12, 30 травня 2018Політика
1961 0
Щерба з іронією поставив російським колегам риторичні запитання після їхньої жовчної заяви про Бабченка.
Аркадій Бабченко / REUTERS
Посол України в Австрії Олександр Щерба прокоментував повідомлення про те, що російський опозиційний журналіст Олександр Бабченко живий, а не убитий у Києві, як повідомлялося раніше.
Читайте такожБабченко живий, а його "вбивство" - спецоперація СБУ: всі подробиці (фото, відео)
"Тепер МЗС Росії задоволений? Швидко розслідували?", - написав Щерба у Twitter.
"Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Вимагаємо від української влади докласти всі зусилля до оперативного розслідування", - заявив 29 травня МЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченко.
I wonder if MFA Russia is satisfied now. Was it investigated fast enough?— olexander scherba (@olex_scherba) May 30, 2018
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка