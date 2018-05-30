Дипломат про "вбивство" Бабченка: МЗС Росії задоволене? Швидко розслідували?

Щерба з іронією поставив російським колегам риторичні запитання після їхньої жовчної заяви про Бабченка.

Посол України в Австрії Олександр Щерба прокоментував повідомлення про те, що російський опозиційний журналіст Олександр Бабченко живий, а не убитий у Києві, як повідомлялося раніше.

Читайте такожБабченко живий, а його "вбивство" - спецоперація СБУ: всі подробиці (фото, відео)

"Тепер МЗС Росії задоволений? Швидко розслідували?", - написав Щерба у Twitter.

"Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Вимагаємо від української влади докласти всі зусилля до оперативного розслідування", - заявив 29 травня МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченко.