У Раді зареєстрували законопроект про скасування особливого статусу Донбасу
Народний депутат від "Народного фронту" Олександр Турчинов зареєстрував у ВР проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Тексту законопроекту наразі не оприлюднено.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Документ передбачає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької та Луганської областей. Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується законом тимчасово, на три роки.
Згідно з законом, управління в містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.
Водночас 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».
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Офіційний Київ, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів» і не мають наміру визнавати їхні підсумки. Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.
4 листопада Порошенко запропонував Раді національної безпеки та оборони і Верховній Раді скасувати Закон "Про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". За словами президента, ключовим елементом цього закону було проведення місцевих виборів і передача частини владних повноважень органам місцевого самоврядування.
“На жаль, цей варіант був відкинутий. І я переконаний, що і РНБО, і Верховна Рада підтримають наше рішення і скасують дію цього закону як такого, що відіграв свою надзвичайно важливу роль”, - сказав він.
РНБО ухвалила рішення внести до ВР законопроект про скасування цього закону.