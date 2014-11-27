У "Народному фронті" виступають проти громадян РФ у новому Кабміні

Народний депутат України з фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький заявляє, що він виступає проти того, щоб серед іноземців, які можуть обійняти посади в новому уряді, були громадяни Російської Федерації.

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"У мене насправді тільки одне побажання, ось наші північні друзі - громадяни Росії, які формально іноземці... Не хотілось би бачити їх в уряді", - сказав Висоцький.

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Разом з тим він зазначив, що у його фракції таких ідей не було - щодо призначення іноземних громадян на керівні посади в уряді.

За його словами, ця ініціатива належить представникам фракції "Блок Петра Порошенка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що виступає за надання можливості іноземцям працювати в Україні на урядових посадах.

«У нас зараз багатьом відомствам допомагають закордонні консультанти. Та цього замало. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Або розширити коло осіб, яким президент може надавати українське громадянство, причому в прискореному режимі», - зазначив Порошенко.

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На думку глави держави, від такого рішення буде подвійна користь: і залучення професіоналів із досвідом роботи у західних країнах, і «страхування» від корупції.

При цьому Порошенко зазначив, що має намір запросити іноземця на посаду голови Антикорупційного бюро.

"Нікому не кум, не сват і не брат, рівновіддалений від усіх політичних сил технократ, якому ми усі довіряємо. От такий керівник точно забезпечить ефективну роботу бюро", - впевнений президент.