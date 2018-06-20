Штепа подала до суду на віце-спікера Геращенко

Позов стосується захисту честі і гідності Штепи.

Екс-мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа подала позов до суду на першого віце-спікер парламенту та представника України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірину Геращенко.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, виклавши фото повістки до суду.

"Це просто свято якесь. Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж, у справі "честі і гідності", - написала віце-спікер.

Геращенко зауважила, що розглядає ці позови як спроби затягти власні судові процеси.

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У ході процесу по справі Штепи був відведений вже дев'ятий склад колегій суддів.