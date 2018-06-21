Втручання Росії у вибори в Україні буде тотальним - Клімкін

Міністр наголосив на важливості співпраці з союзниками в реагуванні на загрози з боку Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що втручання Росії у президентські та парламентські вибори в Україні 2019 року буде тотальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом у Києві.

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"Ми говорили також про важливість спільної роботи. Ми прекрасно розуміємо, що Росія зараз веде гібридну війну проти всього Європейського Союзу, активно втручається у вибори для того, щоб роз'єднати Європу", - заявив Клімкін.

За його словами, "ми прекрасно розуміємо масштаб того втручання, яке Росія буде здійнювати щодо наших виборів. І нам дуже важливо, щоб і на двосторонньому рівні, і в рамках Європейського Союзу, і НАТО голос Литви і можливість взаємодії були дуже активними, і це має стосуватися усіх сфер".

Як сказав Клімкін, йдеться і про боротьбу з російською пропагандою та кіберзагрозами.

"А також і всі інші сфери, оскільки втручання Росії, звичайно, буде тотальним", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив про небезпеку втручання Російської Федерації у вибори в Україні, котрі мають відбутися у 2019 році. Він висловив сподівання, що Україна використає досвід німецького та французького законодавства щодо протидії фальшивим новинам.