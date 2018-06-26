Через чотири роки після вторгнення до України Путін доручив сприяти біженцям з окупованого Донбасу

Термін виконання - 1 вересня 2018 року.

Президент РФ Володимир Путін через чотири роки після вторгнення Росії в Україну доручив владі Ростовської області сприяти біженцям з окупованого Донбасу в облаштуванні на російській території.

Про це йдеться в переліку доручень Путіна за підсумками «прямої лінії» з росіянами.

«Рекомендувати уряду Ростовської області з участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади посприяти громадянам, які переселилися в регіон в результаті конфлікту на «південному сході України», у розв‘язанні проблем, пов'язаних з їх облаштуванням на території Російської Федерації», - йдеться в документі. Термін виконання - 1 вересня 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня під час «прямої лінії» Путін після скарг «біженців» з тимчасово окупованих районів Донбасу пообіцяв спростити отримання громадянства РФ «для розв‘язання демографічних проблем». За його словами, в Росії є відповідні законопроекти, але вони до цього часу не реалізовані.

«Проблема має більш широкий характер. Я глибоко переконаний у тому, що ми взагалі повинні піти шляхом лібералізації всього, що пов'язане зі сферою набуття російського громадянства. Це має і гуманітарний вимір, це має й економічний вимір у зв'язку зі складною демографічною ситуацією в Росії», - сказав Путін і наголосив, що в РФ ця проблема стає не тільки медичною, а й набуває «яскраво вираженого економічного характеру».

За словами Путіна, до 2032 року в Росії кількість жінок дітородного віку скоротиться більш ніж на 25%. «Це стає обмежувачем економічного зростання», - заявив він.

25 червня в Держдуму РФ було внесено законопроект про міграційну амністію для громадян України з окупованого Донбасу. Закон встановлює право громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Росії, отримувати громадянство РФ у спрощеному порядку. При цьому від них не знадобиться підтвердження матеріального забезпечення і здавання іспиту з російської мови. Відмову від громадянства України може бути оформлено в порядку подання заяви, тобто відповідну заяву може бути надіслано поштою рекомендованим листом.