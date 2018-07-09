У спільній заяві саміту Україна-ЄС засуджується агресія збройних сил РФ проти України

В ЄС віддані зобов'язанням повною мірою імплементувати політику невизнання анексії Криму.

У спільній заяві ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз, який сьогодні відбувся у Брюсселі, засуджується агресія збройних сил Російської Федерації проти України, що розпочалася у 2014 році.

Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жан-Клод Юнкера та президента України Петра Порошенка за підсумками саміту XX саміту Україна-ЄС, розміщеній на сайті глави Української держави.

"Ми знову підтвердили своє рішуче засудження відвертого порушення суверенітету та територіальної цілісності України агресією збройних сил РФ починаючи з лютого 2014 року. Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, проведення виборів РФ на території незаконно анексованого півострова та погіршення ситуації з правами людини в Криму, будівництво мосту через Керченську протоку без згоди України, подальшу мілітаризацію півострова, а також Чорного та Азовського морів", - наголошується у заяві.

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"Ми залишаємося відданими зобов'язанням повною мірою імплементувати політику невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Ми закликали Росію надати міжнародним організаціям та правозахисникам доступ до територій, які на даний час не підконтрольні уряду України, включаючи Кримський півострів, а також поважати міжнародне гуманітарне право", - сказано у заяві.

"Ми закликали до негайного звільнення всіх незаконно затриманих та ув'язнених громадян України на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримськотатарських активістів, а також Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Романа Сущенка. Україна також презентувала свою діяльність на міжнародних майданчиках, спрямовану на подолання наслідків незаконної анексії Криму та Севастополя", - наголошується у спільному документі.

Також наголошується про неприйнятність продовження насилля в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Ми засудили у найсуворіший спосіб триваючі невибіркові обстріли житлових районів і важливої цивільної інфраструктури. Ми знову підтвердили нашу повну підтримку зусиллям у Нормандському форматі, ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи, націленим на стале і мирне вирішення цього конфлікту шляхом повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами, підкреслюючи відповідальність Російської Федерації у цьому зв’язку", - йдеться у заяві.

Також наголошується нагальна потреба забезпечення повної поваги до мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ), включаючи її необмежений, безпечний та безумовний доступ до місць діяльності по усій Україні, включаючи зони вздовж українсько-російського кордону та Кримський півострів.

"Ми також погодилися щодо потреби для України заснувати національний центр розмінування для ефективного реагування на забруднення мінами та боєприпасами, що не вибухнули, у регіоні, ураженому конфліктом. ЄС оголосив про підтримку для СММ ОБСЄ обсягом у 16 мільйонів євро та до 4 мільйонів євро на посилення опірності громад і реінтеграції ветеранів конфлікту. Нещодавно ЄС знову поновив свої економічні санкції щодо Росії, тривалість яких чітко прив’язана до повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.