Євросоюз наголошує на відповідальності Росії за війну на Донбасі - Туск

Президент Європейської Ради нагадав, що за невиконання Мінських угод проти Росії на півроку продовжені економічні санкції.

У Євросоюзі наголошують на відповідальності Росії за війну на Донбасі та за виконання Мінських угод.

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Про це президент Європейської Ради Дональд Туск сказав за підсумками XX саміту Україна - ЄС у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"Ми продовжуємо вимагати повного виконання Мінських угод і наголошуємо на відповідальності Росії за війну на сході України", - заявив Туск.

"Кілька днів тому лідери ЄС одностайно погодилися знову продовжити на шість місяців наші економічні санкції проти Росії", - зауважив Туск.

Він нагадав про дані ООН, відповідно до яких, з 2014 року внаслідок конфлікту на сході України загинули понад 10 тис. 250 осіб, ще понад 24 тис. 600 осіб були поранені. "І це відбувається в Європі", - сказав Туск.