Населення України не довіряє судовій реформі - GFK

У сприйнятті 46% населення ситуація в судовій системі стала ще гіршою, ніж до Революції Гідності.

23% населення України підтримують судову реформу, а 38% не підтримують. Про це свідчать результати опитування, яке здійснила компанія GfK Ukraine спільно з соціологічною групою Q&Q Research в рамках соціальної ініціативи "Контроль ефективності реформ" у червні 2018 року.

За даними опитування 19% населення вважають себе поінформованими про судову реформу, тоді як 41% нічого не чули про реформу, а 38% "дещо знають, але хотіли б знати більше".

"В суспільстві був запит на судову реформу, але наразі воно практично нічого не знає про зміни, що відбуваються, - зазначила Юлія Слесаренко, директор соціологічної групи Q&Q Research. – Це свідчить про те, що реформа відбулась кулуарно, практично без інформування населення".

За результатами опитування 23% населення України підтримують судову реформу проти 38% тих, хто не підтримує її. При цьому, люди молодшого та середнього віку більшою мірою підтримують судову реформу, ніж люди старші 56 років.

У сприйнятті 46% населення ситуація в судовій системі стала ще гіршою, ніж до Революції Гідності.

Третина українців вважають, що право на справедливий суд повністю або частково реалізовано в Україні, але 61% населення країни схиляються до думки, що домогтися справедливого суду в Україні практично неможливо.

Досить низькою є довіра населення до новосформованого Верховного та Конституційного судів - за даними опитування, їм довіряють 25% українців.

"Парадоксально, що старим, нереформованим місцевим судам не довіряють 56% населення і майже стільки ж не довіряють реформованому Верховному Суду, - коментує старший менеджер відділу соціально-політичних досліджень GfK Ukraine Тетяна Костюченко. - Імовірно, це пояснюється недостатньою інформованістю українців про створення нового Верховного Суду за участі громадської ради доброчинності. Рівень усвідомлення судової реформи є найменшим з усіх реформ, що були включені у дослідження".

"Незалежними від влади вважають: Конституційний суд і Верховний суд – по 22% опитаних, місцеві суди – 21% населення України. Це означає, що процес реформування Верховного суду відбувся непомітно для населення, - підкреслює Юлія Слесаренко. – Проведене дослідження свідчить про те, що влада повинна врахувати думку суспільства та проаналізувати, на якому етапі реформи відбувся збій і суспільство було усунено від діалогу щодо однієї з найважливіших системних реформ".

Дослідження проводилось в період з 27 червня по 1 липня 2018 року. Було опитано 600 осіб віком від 18 років та старше в усіх регіонах України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилось лише з мешканцями підконтрольних уряду територій.

Загальна вибірка репрезентативна дорослому населенню за статтю, віком, областю та розміром населеного пункту за даними Державної служби статистики України станом на 1.01.2017. Максимально можлива похибка складає 4%.