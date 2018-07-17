В Києві на Інститутській сьогодні розпочнеться слідчий експеримент у справі Майдану

Необхідно тимчасово зберегти місце вчинення вбивств учасників подій на Майдані, тому призупинено будівництво Музею Революції гідності, пояснив прокурор.

Сьогодні на вулиці Інститутській у Києві, де в лютому 2014 року відбувалися розстріли учасників подій на Майдані, розпочнеться проведення слідчих експериментів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Організовано сьогодні нами завершальне проведення слідчих експериментів на тій базі відеозаписів, на тій базі допитів свідків чи інших даних з тим, щоб усунути всі недоліки і завершити цю роботу», - сказав він.

Відповідно, пояснив Горбатюк, існує потреба тимчасово зберегти відповідну місцевість, рельєф вулиці Інститутської там, де вчинялися вбивства.

Саме з цих мотивів, жодним чином не намагаючись заборонити будівництво Музею Революції гідності, запевнив Горбатюк, прокурор виносив постанову про заборону вчинення дій з будівництва музею.

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«Буквально із сьогоднішнього дня буде організоване проведення перших слідчих експериментів. За попереднім плануванням, слідчими і прокурорами планується до двох місяців завершити, але по можливості й швидше. Ми для себе плануємо не пізніше трьох місяців ці слідчі дії завершити», - зауважив Горбатюк.

Крім того, він заявив, що створення 3D-моделі вулиці Інститутської зможе допомогти ще раніше завершити відповідні роботи.

Так, пояснив прокурор, термін у 2-3 місяці - це «із запасом», завершитися роботи на місці подій можуть і за місяць.

Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив у ЗМІ, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», - сказав Пошивайло.

Згодом в коментарі УНІАН на той час начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Горбатюк пояснив, що постанова не забороняє будівництво музею, а стосується заборони до завершення слідчих і судових процедур (зокрема слідчих експериментів) змінювати місця вчинення злочину - на проїжджій частині Інститутської, де гинули люди та перебували підозрювані у вбивствах правоохоронці.

5 липня заступник генпрокурора Анжела Стрижевська своєю постановою скасувала рішення про заборону вчинення дій із зміни ландшафту на вулиці Інститутській.

11 липня генпрокурор Юрій Луценко ліквідував очолюваний Горбатюком Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності та злочинів високопосадовців за часів президентства Віктора Януковича. Після цього Горбатюка призначили на посаду начальника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.