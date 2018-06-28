Стало відомо, як виглядатиме музей Майдану (фоторепортаж)

Переможцями конкурсу став проект представників німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.

Міжнародне журі оголосило переможця архітектурного конкурсу на кращий проект Музею Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, результати конкурсу були оголошені на брифінгу в Києві.

Переможцями конкурсу стали представники німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten Ян Кляйхус та Йоханес Кресснер.

«Ідея частково схожа на проект, номінований третім місцем - шлях, що починається на Майдані, йде по алеї Героїв Небесної сотні і закінчується на вершині музею... На горі знаходиться центральний вхід у музей, з якого відкривається неймовірна панорама. Найбільш важливо - цей проект є символом, який архітектурною мовою має передати глибину та емоційність подій Революції гідності», - сказав голова журі конкурсу, архітектор з Німеччини Матіас Зауербрух.

У свою чергу, міністр культури України Євген Нищук підкреслив, що до другої стадії конкурсу потрапили шість проектів, з яких журі номінували три найкращих. При цьому до складу журі ввійшли як фахові архітектури міжнародного рівня, так і члени родин Героїв Небесної сотні.

За словами міністр культури, музей має стати своєрідним будинком свободи, який увіковічнить боротьбу українського народу за вільне майбутнє.

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«Це той будинок свободи, який може охопити всі віхи багатовікової боротьби українського народу за свободу, піком якої став 2014 рік, Революція гідності», - сказав Нищук.

В свою чергу, голова громадської організації «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук підкреслив, що музей має в першу чергу уособлювати майбутнє України.

«Представники родин, представники поранених вперше працювали в складі журі міжнародного конкурсу... Музей в першу чергу має говорити про майбутнє, має бути храмом майбутньої України. Найбільшою шаною героям Революції гідності та російсько-української війни будуть зміни в країні, її успішне майбутнє», - зауважив Бондарчук.

Друге місце посів проект представників київського бюро Buro/architects Антона Олійника та Олексія Пахомова, третє місце - проект Ліни Готме з Парижа.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Київрада виділила 1,23 га землі для будівництва об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні — Музей Революції гідності» у Києві на алеї Небесної сотні (на вулиці Інститутській), 3. У складі Музею Революції гідності, крім експозиції, також будуть меморіал пам’яті та центр досліджень.