НАБУ пов’язує атаку на свою будівлю із "принциповою позицією" в розслідуванні корупції представників влади

У Бюро заявили, що мають підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на матеріальну винагороду.

Національне антикорупційне бюро України не виключає, що сьогоднішній напад на будівлю відомства є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил.

Про це у Facebook повідомила прес-служба НАБУ.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ — народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС", - йдеться у повідомленні.

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Також у НАБУ заявили, що мають підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду.

У відомстві також нагадали, що минулого тижня стало відомо про рішення прокурора САП закрити справу щодо екс-заступника міністра внутрішніх справ та близького родича очільника МВС. Йдеться про так звану «справу рюкзаків». НАБУ висловило категоричну незгоду з цим рішенням та вважає, що детективи зібрали достатньо доказів для передачі справи до суду за обвинуваченням у розтраті 14,5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

"Вважаємо, що акція 17 липня є атакою на НАБУ за його принципову позицію в розслідуванні корупції представників правлячої еліти. НАБУ не має жодних ілюзій щодо об’єктивності розслідування Національною поліцією сьогоднішніх подій. Відтак, публікує фрагменти відео записів із камер спостереження, які демонструють протиправну поведінку протестувальників", - наголошується також у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до будівлі НАБУ на вулиці Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі Києва увірвались невідомі особи та пошкодили майно.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову-молодшому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Очільник МЗС Арсен Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

10 липня прокурор САП закрив справу за підозрою Авакова-молодшого та Чеботаря у розтраті понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків.

У САП УНІАН пояснили закриття провадження щодо сина Авакова та Чеботаря відсутністю доказів їхньої обізнаності у неналежній якості рюкзаків. За даними САП, третій підозрюваний у справі - Володимир Литвин - після ознайомлення з матеріалами провадження надав свідчення, що саме він одноосібно вчинив злочин.

НАБУ направило Холодницькому скаргу на постанову про закриття цієї справи.