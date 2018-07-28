Спецпрокурор ФБР опублікував список свідків у справі Манафорта

Відзначається, що в списку є давній бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс, якому пред'явили звинувачення в жовтні 2017 року одночасно з Манафортом.

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер оприлюднив список 35 потенційних свідків у справі щодо звинувачень у банківських і податкових злочинах Пола Манафорта для судового процесу, який розпочнеться у вівторок, 31 липня.

Відповідні документи Мюллер передав до суду в п'ятницю, передає Reuters.

Відзначається, що в списку є давній бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс, якому пред'явили звинувачення в жовтні 2017 року одночасно з Манафортом.

У лютому 2018 року Гейтс визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством.

Також у списку є Тед Левін, консультант, який працював з Манафортом в Україні і був головним стратегом кандидата в президенти від демократів, сенатора Берні Сандерса в 2016 році. Він співпрацює з федеральними прокурорами у справі проти Манафорта.

Багато свідки є керівниками в банках і фірмах фінансових послуг.

Підкреслюється, що Мюллер планує за допомогою показань свідків підтвердити і доповнити докази в податковому шахрайстві Манафорта.

Як повідомлялося, федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'яти свідків у справі екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Суддя прийняв рішення перенести розгляд кримінальної справи проти Манафорта до 31 липня.