Російський газ подешевшає через падіння цін на нафту — Коболєв

Про це він сказав в ефірі 5 каналу в п'ятницю ввечері, пише Українська правда.

"Ціни на нафту впливають на ціну на газ, який Україна імпортує. Вплив суттєвий. Вже у першому кварталі 2015 року ми очікуємо, що за контрактом, підписаним у Брюсселі восени, ціна складе менше 340 доларів за тисячу кубометрів", - додав він.

"Ціна (на газ) з Європи зараз є трохи меншою. Можливо, вона буде ще меншою. Вона також буде падати. Це буде залежати від сезону, обсягів споживання та очікувань європейських споживачів щодо того, буде газова криза чи ні", - пояснив Коболєв.

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"Дійсно тенденція до падіння (ціни) є. І ми очікуємо, що вона продовжиться. Ми очікуємо, що ціна влітку буде ще меншою. Це повинно частково зменшувати і необхідність у вирівнюванні тарифів на газ для всіх споживачів", - додав він.

"Я очікую, що наступного липня вона (ціна на газ у Європі) буде становити приблизно 250-300 доларів за тисячу кубічних метрів", - сказав Коболєв.