Порошенко знайшов нове дно: половина опитаних українців не проголосувала б за нього у жодному випадку

Половина респондентів заявили, що не проголосували б за нього у жодному випадку.

Антирейтинг електоральних симпатій українців очолює чинний президент України Петро Порошенко.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Так, половина респондентів заявили, що не проголосували б за нього у жодному випадку.

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У той же час, опитування показало, що лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко, лідера «радикальної партії» Олега Ляшка та лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка не підтримали б у жодному разі 26-29% опитаних.

18% опитаних у жодному разі не підтримали б лідера «Свободи» Олега Тягнибока, 17% - лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойка, 15% - лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича, 13% - лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського, 11% - музиканта Святослава Вакарчука.

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Терміни проведення: 20 липня – 3 серпня 2018 р.