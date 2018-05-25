"Ад'ютант" Порошенка Грановський користується незадекларованими елітними автомобілями та нерухомістю - розслідування (відео)

Один із людей, які допомагають Грановському приховувати майно, раніше "показував повороти" Януковичу, з'ясували журналісти.

Упродовж двох років «Схеми» мали можливість спостерігати за тим, як народний депутат Олександр Грановський використовує близько десятка різних елітних автівок, але декларує лише одну. Та й ту орендує у компанії колишнього інспектора роти супроводу Нацполіції, який зараз сам шукає роботу водієм. Власники інших автівок, якими Грановський користується, опосередковано пов’язані з депутатом через юриста Віктора Барсука.

«Схеми» виявили, що схожою є й історія з нерухомістю – обранець вказує в декларації лише квартиру. У декларації і згадки немає про маєток у Козині, у який, як вдалося зафіксувати кілька разів, парламентар ввечері заїжджає, а зранку залишає.

Щонайменше два елітних автомобілі, якими користується народний депутат Олександр Грановський, записані на фірму, власник якої – колишній працівник ДАІ Денис Шелест, – нині шукає роботу водієм. Він живе в селі під Вишгородом і не може пояснити, чому, здаючи ці авто в оренду, він не отримував прибутку. До того ж, його стиль життя взагалі викликає сумніви щодо його спроможності придбати автопарк вартістю десятки тисяч доларів.

«Я був простим інспектором, який пройшов зону АТО, який був звільнений з органів внутрішніх справ – ні за що, просто так, працював на Межигір’ї, – розповідає Шелест про свою роботу. – Супроводжував президента [Януковича], кожного ранку йому показував поворот і знову давав поворот – за це я був звільнений. Янукович утік, а я – крайній», - розповів Шелест.

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Попри усю цю зібрану ілюстрацію систематичного користування майном, притягнути депутата до відповідальності саме за недостовірне декларування, за словами юристів, буде непросто – через дірку в антикорупційному законодавстві.

«Якщо мова йде про автівки, якими декларант користується, то вони повинні бути в декларації, якщо він ними користувався станом на кінець року – останній день декларування, зокрема, 31 грудня. Часто такі автомобілі, нерухомість не вносять у декларацію на підставі того, що «ми не користувалися в останній день декларування». Цю формальність використовують, щоб не вказувати певне майно в декларуванні», – пояснює юрист Олена Щербан.

Юристи кажуть, що вже зараз потенційно може йтися про інші статті Кримінального кодексу. Наприклад, незаконне збагачення (якщо виявиться, що майно, оформлене на третіх осіб, насправді придбане самим депутатом, і при цьому він не зможе пояснити легальне джерело коштів на нього). Адже Олександр Грановський декларує, що отримує лише депутатську зарплату і не має власного бізнесу. Хоча з 2015 року і вписує у декларацію великі суми готівки у валюті.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ дізналися, хто став новим власником вертолітного майданчика Януковича.