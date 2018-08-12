Україна розглядає силовий сценарій розблокування Азовського моря - Тука

Росія відверто зловживає своїм правом, затримуючи судна в Азовському морі.

Керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, в тому числі застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії", — заявив він в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, Росія відверто зловживає своїм правом (затримуючи судна в Азовському морі, — ред.).

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"До речі, це стосується і нашого внутрішнього законодавства, стосовно громадян. Наприклад, коли активісти починають ламати двері, заходячи десь кудись і розповідаючи: "А ми маємо право!", то це зловживання правом. Є певні сценарії, яким чином можна поліпшити ситуацію. Звичайно, не самостійно, а з допомогою наших союзників і партнерів. Такі можливості є", — підкреслив чиновник.

Разом з тим він додав, що не бачить реального шляху, яким чином Україна своїми силами можемо впоратися з цією ситуацією.

"Тому що чисто військового шляху я не бачу. Дипломатичний? Згідно з існуючими нормами, дійсно і українські, і російські силові структури мають право зупиняти та оглядати кораблі. Обмежень не існує. Мова йде не про порушення права, а про зловживання правом. Це абсолютно різні речі. Миттєвого рішення не існує, але треба в цьому напрямку працювати. І ми будемо працювати", — резюмував Тука.

Раніше в Херсонському морському торговельному порту співробітники СБУ виявили танкер Mekhanik Pogodin під прапором Росії, компанія-власник якого входить в санкційний список РНБО.

Нагадаємо, командування Військово-морських сил ЗСУ повідомило, що російська агресія в Чорному та Азовському морях є реальністю і оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти РФ.